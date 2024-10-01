Владелец градообразующего завода в Орловской области делал займы самому себе

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Владелец крупного градообразующего предприятия "Промцеолит" в Орловской области Александр Казаченко делал займы самому себе и осуществлял иные способы вывода денежных средств, выяснили "Известия".
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