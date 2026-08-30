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Царьград

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Собянин объявил о старте марафона добрых дел в Москве 7 сентября

Собянин объявил о старте марафона добрых дел в Москве 7 сентября

С 7 по 20 сентября в Москве пройдет марафон добрых дел, приуроченный ко Всемирному дню первой помощи.

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