ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы

Истребители-бомбардировщики ВКС России успешно применили новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части временно подконтрольного киевскому режиму Херсона.
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