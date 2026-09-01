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ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы

ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы

Истребители-бомбардировщики ВКС России успешно применили новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части временно подконтрольного киевскому режиму Херсона.

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