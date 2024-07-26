Как россиянам с кредитами и вкладами преодолеть новые финансовые вызовы? Ирэн ОрлонскаяГлава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, подчеркнула необходимость принятия решительных мер в связи с ростом инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии