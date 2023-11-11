Обновленный Kia Carnival: дебют ультрароскошной версии

В Южной Корее показали самые оснащённые модификации с приставкой HiLimousine и увеличенной крышей. Такой Kia Carnival может быть четырёхместным: эта комплектация называется VIP и является эксклюзивом для внутреннего рынка.
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