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"Три года на скамейке запасных. Реву". Настя Ивлеева высказалась о своей "отмене" и возвращении в шоу-бизнес

"Три года на скамейке запасных. Реву". Настя Ивлеева высказалась о своей "отмене" и возвращении в шоу-бизнес

35-летняя Настя Ивлеева, которая впервые за три года снялась для модного бренда, высказалась о своём возвращении в модную индустрию и "отмене" после скандальной "голой" вечеринки.

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