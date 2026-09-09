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Царьград

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Якутия и «Газпром нефть» подписали соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025

Якутия и «Газпром нефть» подписали соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали Республика Саха (Якутия) и «Газпром нефть» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

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