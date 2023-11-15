«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи

«Ростелеком» объявил о старте XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям.
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