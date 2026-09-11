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ФСБ задержала агента СБУ за передачу данных об объектах ВС России под Тамбовом

ФСБ задержала агента СБУ за передачу данных об объектах ВС России под Тамбовом

Оперативники ФСБ в Тамбовской области задержали россиянина, передававшего разведке Украины информацию о военных и топливно-энергетических объектах на территории региона.

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