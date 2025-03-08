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Военное обозрение

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К нагнетанию военной напряжённости странами НАТО на Балтике

К нагнетанию военной напряжённости странами НАТО на Балтике

НАТО активно готовит войну на Балтике. Что нам с этим делать? Бить в ответ на первый выстрел всем, что есть.

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