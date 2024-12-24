Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А что в кишлаках своих вузов нет? Или Путэн сума сошел приглашать террористов на учебу. Крокуса мало.Путин: РФ готова ...
  • Eduard
    Интересная история,гражданку приниматт не хотят.Свободе конец? Не имеют право!BILD: Британия от...
  • чвсатпкьл
    А я  постоянно думал отчего это они такие тёмные как мазут теперь понятно почему 🤣😂Волонтеры из Афри...

Пленный боец ВСУ: наемники получают в семь раз больше мобилизованных

Пленный боец ВСУ: наемники получают в семь раз больше мобилизованных

Мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, находящийся в плену в селе Трудовое в ДНР, сообщил РИА Новости, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на Украине, получают зарплату в семь раз выше, чем мобилизованные украинские военнослужащие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх