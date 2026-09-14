Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Ученые нашли еще одно полезное свойство томатов

Ученые нашли еще одно полезное свойство томатов

Помидоры давно привлекали внимание исследователей: эксперименты на животных подтверждали их благотворное влияние на печень.

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