В Думе призвали проверить возможность конфискации замка Галкина и Пугачевой

Telegram-канал Shot сообщил, что в Госдуме призвали МВД проверить, можно ли изъять замок Пугачевой и Галкина (внесены Минюстом в реестр иностранных агентов), используя новый закон о конфискации имущества иноагентов .
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