Укравшие почти 2 млн рублей у Волочковой получили до 18 лет колонии

Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимание, но на этот раз по радостному поводу. Балерина, ранее искусно игравшая на сцене Большого театра, стала свидетельницей справедливости после продолжительной борьбы с финансовыми мошенниками.
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