На Украине обвинили New York Times в пророссийской позиции

ВАШИНГТОН, 21 февраля, ФедералПресс. Представитель оперативно-стратегической группировки украинской армии «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада» назвал «российской пропагандой» статью американской газеты New York Times о том, что при отступлении из Авдеевки в плен попали до тысячи украинских военных.