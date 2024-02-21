На Украине обвинили New York Times в пророссийской позиции

ВАШИНГТОН, 21 февраля, ФедералПресс. Представитель оперативно-стратегической группировки украинской армии «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада» назвал «российской пропагандой» статью американской газеты New York Times о том, что при отступлении из Авдеевки в плен попали до тысячи украинских военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии