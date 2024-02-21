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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На Украине обвинили New York Times в пророссийской позиции

На Украине обвинили New York Times в пророссийской позиции

ВАШИНГТОН, 21 февраля, ФедералПресс. Представитель оперативно-стратегической группировки украинской армии «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада» назвал «российской пропагандой» статью американской газеты New York Times о том, что при отступлении из Авдеевки в плен попали до тысячи украинских военных.

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