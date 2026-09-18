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Царьград

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Жительница Сыктывкара отсудила 257 тысяч за травму у аптеки

Жительница Сыктывкара отсудила 257 тысяч за травму у аптеки

В Сыктывкаре посетительница аптеки получила тяжелую травму из-за скользкого крыльца, что в дальнейшем привело к судебному разбирательству и взысканию с фармацевтической компании более 257 тысяч рублей.

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