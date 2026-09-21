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Технологическое лидерство станет основной развития экономики России – Медведев

Технологическое лидерство станет основной развития экономики России – Медведев

Технологическое лидерство должно стать сквозной идеей развития российской экономики и выступит ключевым фактором укрепления суверенитета страны.

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Наталья

Вот потому-то и нужно вкладывать, чтобы было что разворовывать. А то вон наши лихие из девяностых мусолят тему повторной приватизации. Вот и как они обойдутся, если урвать будет нечего?