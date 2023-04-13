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Бывший агент ФБР Роули заявил, что утечку документов могли организовать, чтобы дезинформировать Россию

Бывший агент ФБР Роули заявил, что утечку документов могли организовать, чтобы дезинформировать Россию

Бывший агент ФБР Колин Роули в четверг, 13 апреля, выразил мнение, что администрация Соединенных Штатов Америки могла согласовать часть или все утечки секретных документов в целях дезинформации России.

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