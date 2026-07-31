Снесено и утеряно 20

Сегодня у нас будет обзор утраченного отдельно по Москве. Часовня Александра Невского в Москве, конец 19 векаЧасовня была воздвигнута в память русских воинов, павших в сражениях в Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг.
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