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Мы из Советского Союза

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Снесено и утеряно 20

Снесено и утеряно 20

Сегодня у нас будет обзор утраченного отдельно по Москве. Часовня Александра Невского в Москве, конец 19 векаЧасовня была воздвигнута в память русских воинов, павших в сражениях в Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг.

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