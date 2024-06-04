В Ford Mustang GTD можно наблюдать за подвеской

Ford Mustang GTD получил в салоне специальное окошко для наблюдения за подвеской. Ford Mustang GTD с 800-сильным двигателем V8 стал практически омологированным для дорог общего пользования гоночной версией модели GT3 для «24 часов Ле-Мана».
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