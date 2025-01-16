Кабинет министров по вопросам политики и безопасности соберется сегодня в 11:00, чтобы утвердить сделку по заложникам. "Религиозный сионизм" может не одобрить

Решение избранного президента Дональда Трампа добиваться немедленного прекращения огня и соглашения о заложниках в секторе Газа будет иметь значительные последствия для израильской политики, особенно в рамках правого, национально ориентированного сектора правительственной коалиции .
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