«Коалиция желающих»: Европа продолжит накачивать Украину оружием

Европа не оставляет попыток помешать переговорному процессу, вооружая Украину. На прошедшей в Париже встрече «коалиции желающих» европейские лидеры договорились обеспечить Киеву некие гарантии безопасности.
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