Новую участковую больницу открыли в селе Шелехово Тайшетского района

В селе Шелехово Тайшетского района открылась современная участковая больница. На ее строительство выделили около 400 миллионов рублей из федерального и регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства области.
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