НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Мне бы лучше хотя-бы треть этой сумы подогнали на лечение.В Братске 500 тыс...
  • igor vinogradov
    может лучше отправили группу,а не партиюВ Братске проводи...
  • А Кудасов
    Может. А может не заможет. О таком грандиозном событии обязательно надо сообщить всему свету.Федеральная прогр...

Новую участковую больницу открыли в селе Шелехово Тайшетского района

В селе Шелехово Тайшетского района открылась современная участковая больница. На ее строительство выделили около 400 миллионов рублей из федерального и регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх