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Сосновский: Путин оставил Запад в дураках реакцией на атаку на Кремль

Сосновский: Путин оставил Запад в дураках реакцией на атаку на Кремль

Главный редактор интернет-издания World Economy (Германия), политолог Александр Сосновский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, почему Владимир Путин оставил Запад в дураках реакцией на атаку на Кремль.

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