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UKMTO: неизвестные совершили нападение на судно в районе Адена

UKMTO: неизвестные совершили нападение на судно в районе Адена

Неизвестные вновь совершили нападение на грузовое судно в районе йеменского Адена. Об этом сообщает центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании в социальной сети X.

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