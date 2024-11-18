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«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине

Анна Щербакова пришла к Максиму Транькову в подкаст «Произвольная программа» на Первом. Пожалуй, самый мощный момент из разговора, который длился больше часа, – про командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

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