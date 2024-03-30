Украина строит 2 000 километров укреплений в ожидании наступления России. Каковы шансы на успех?

Украина перешла к строительству 2 000 километров укреплений в ожидании нового наступления Москвы. Страна пытается удержать территорию, но российская армия продвигается вперед и достигает успехов на юге и востоке страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии