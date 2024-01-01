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«Постепенно мы начнем людей в переулках толпой за слова притягивать, оправдывая это медийным футболом». Шама ответил Райзену

«Райзен, моя жизнь так устроена, что я живу по принципам человеческим и стараюсь соблюдать грань дозволенного (даже если я, бывает, допускаю ошибки, я анализирую и избавляюсь от них).

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