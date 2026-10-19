В Бурятии полиции пришлось застрелить медведя, забравшегося на территорию кафе. Он пугал посетителей рычанием и вел себя агрессивно.
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