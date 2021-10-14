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Глава МИД Мексики назвал неоправданной задержку одобрения «Спутника V» ВОЗ

Глава МИД Мексики назвал неоправданной задержку одобрения «Спутника V» ВОЗ

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» не займёт много времени.

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