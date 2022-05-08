Экспертом МедиаСаммита-2022 станет юрист Валерия Рытвина

В качестве эксперта на МедиаСаммите-2022 выступит координатор секции по информационной политике и контентному анализу при комитете Совета Федерации (Совет блогеров), юрист, эксперт СМИ, предприниматель, финалист "Лидеров России" Валерия Рытвина.