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Экспертом МедиаСаммита-2022 станет юрист Валерия Рытвина

Экспертом МедиаСаммита-2022 станет юрист Валерия Рытвина

В качестве эксперта на МедиаСаммите-2022 выступит координатор секции по информационной политике и контентному анализу при комитете Совета Федерации (Совет блогеров), юрист, эксперт СМИ, предприниматель, финалист "Лидеров России" Валерия Рытвина.

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