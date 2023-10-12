Работы на мосту в Черновском районе приостановили

Работы на мосту через реку Жерейку в Черновском районе Читы пока приостановлены из-за технологической проблемы, сообщила во время заседания комитета Заксобрания Забайкалья замминистра финансов региона Оксана Сидунова.
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