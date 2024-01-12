В Ростове-на-Дону пара любовников ограбила доверчивого мужчину

Девушка познакомилась по просьбе своего дружка с жителем города и напросилась к нему в гости.В Ростове-на-Дону произошло дерзкое ограбление горожанина, который по простоте своей душевной познакомился в сети интернет с симпатичной девушкой и пригласил ей домой на чашку чая.