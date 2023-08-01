НЕМНОГО ОБ ЭМИГРАЦИИ

Лариса Поплавская

Эти слова о выдворении мигрантов говорим все ежедневно но... Они размножаются гораздо быстрее чем мы печатаем свои коментарии. Буквально вчера была статья о том, что "наши" деятели выдали 70000 поддельных документов на гражданство присвоив опять милиарды. Нам за ними не угнаться. СМИ пишут, власти в курсе, а никто не наказан а сволочи "братушки" коли за все заплочено хамят по полной. Всетаки начинать надо как в Китае с продажных шкур тогда такого не будут.