Автор с понятным при его биографии интересом следит за состоянием дел в эмиграции. Когда-то, под самый занавес Советского Союза, сам о ней подумывал - страна разваливалась на глазах, на окраинах шли погромы меньшинств, было понятно, что Горбачёв ни черта не контролирует и контролировать в принципе не способен, а бесконечный трындёж упоённого самим собой попки, которым он был и до конца жизни остался, совершенно не вдохновлял.
НЕМНОГО ОБ ЭМИГРАЦИИ
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Было бы желание и порядок можно и нужно наводить...
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15 час.
Лариса Поплавская
Эти слова о выдворении мигрантов говорим все ежедневно но... Они размножаются гораздо быстрее чем мы печатаем свои коментарии. Буквально вчера была статья о том, что "наши" деятели выдали 70000 поддельных документов на гражданство присвоив опять милиарды. Нам за ними не угнаться. СМИ пишут, власти в курсе, а никто не наказан а сволочи "братушки" коли за все заплочено хамят по полной. Всетаки начинать надо как в Китае с продажных шкур тогда такого не будут.
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15 час.
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