Занялись стручкотворством: как в России меняется мода на сладкий перец

Кулинарная история сладкого перца начинается в конце XVII века, когда европейским овощеводам путем тщательного отбора удалось выделить растения, лишенные жгучего вкуса, и создать из них новый вид, обычно называемый паприкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии