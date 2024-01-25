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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Женщины остались ночевать после ужина, но ни одна не прошла проверку мытьем посуды

Женщины остались ночевать после ужина, но ни одна не прошла проверку мытьем посуды

«Перед приходом понравившейся женщины я надеваю чистую рубашку, готовлю ужин, беру вино. А потом сижу и жду, предложит ли она помыть посуду.

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Комментарии
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F I
Хорошие  хозяева  вряд ли позволят  гостям мыть посуду - дурной знак  мыть посуду .
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9 час.
В
Воробей
Все эти попытки проверки - из-за страха! Ибо, уж больно слишком угнетающая статистика разводов! Потому, эти попытки вполне можно понять. И сами попытки этого тестирования - проявления надежды всё же как-то суметь обойти статистику - выиграть лотерею, что ли. Но, все такие проверки ничего на деле не дают - эту статистику не изменить. А корнем этой статистики есть нечто, что не подаётся тестированию - только дело всё показывает!
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8 час.
Вера Федорова
Согласна. Ну, за редким исключением, когда, например, хозяйка немощная старушка.
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4 час.

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