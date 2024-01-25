«Перед приходом понравившейся женщины я надеваю чистую рубашку, готовлю ужин, беру вино. А потом сижу и жду, предложит ли она помыть посуду.
Женщины остались ночевать после ужина, но ни одна не прошла проверку мытьем посуды
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
F I
Хорошие хозяева вряд ли позволят гостям мыть посуду - дурной знак мыть посуду .
Ответить
9 час.
В
Воробей
Все эти попытки проверки - из-за страха! Ибо, уж больно слишком угнетающая статистика разводов! Потому, эти попытки вполне можно понять. И сами попытки этого тестирования - проявления надежды всё же как-то суметь обойти статистику - выиграть лотерею, что ли. Но, все такие проверки ничего на деле не дают - эту статистику не изменить. А корнем этой статистики есть нечто, что не подаётся тестированию - только дело всё показывает!
Ответить
8 час.
Вера Федорова
Согласна. Ну, за редким исключением, когда, например, хозяйка немощная старушка.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии