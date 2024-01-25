Женщины остались ночевать после ужина, но ни одна не прошла проверку мытьем посуды

В

Воробей

Все эти попытки проверки - из-за страха! Ибо, уж больно слишком угнетающая статистика разводов! Потому, эти попытки вполне можно понять. И сами попытки этого тестирования - проявления надежды всё же как-то суметь обойти статистику - выиграть лотерею, что ли. Но, все такие проверки ничего на деле не дают - эту статистику не изменить. А корнем этой статистики есть нечто, что не подаётся тестированию - только дело всё показывает!