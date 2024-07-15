Мария Киселева: Москва раскрывает таланты

Одним из участников арт-пленэра в поселке Рублево стала трехкратная Олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева 12 июля в Культурном центре «Рублево» прошел арт-пленэр «Рублево глазами художников», в котором приняли участие не только жители поселка, но и любители живописи из других районов.