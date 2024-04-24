Что такое флуконазол и зачем его используют

Что это за молекула и от чего используется флуконазол Флуконазол — это противогрибковое средство. Оно используется для лечения и профилактики инфекций, вызванных различными видами грибков: вагинальный кандидоз (молочница), баланит, кандидоз ротоглотки, кандидозный эзофагит, кандидозные инфекции мочевыводящих путей, криптококковый менингит.