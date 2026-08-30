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Аргументы и Факты

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Ревнивая жена из Ульяновской области изрезала ножом молодую соседку

Ревнивая жена из Ульяновской области изрезала ножом молодую соседку

В городе Барыше Ульяновской области 53-летняя местная жительница задержана по подозрению в причинении вреда здоровью своей 25-летней соседки.

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