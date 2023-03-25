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37 очков от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» выиграть у «Оклахомы»

37 очков от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» выиграть у «Оклахомы»

«Лейкерс» в пятницу одержали победу над «Оклахомой» со счетом 116:111. В активе форварда «озерников» Энтони Дэвиса 37 очков, 15 подборов, 1 передача и 1 перехват.

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