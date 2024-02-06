Вдова бортмеханика разбившегося Ми-8: «Говорил о сильном обледенении»

Женщина в последний раз услышала голос любимого, когда судно шло на дозаправку. Супруга бортмеханика Владимира Билида, погибшего при крушении вертолёта Ми-8 в Карелии, рассказала о последнем телефонном разговоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии