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Вдова бортмеханика разбившегося Ми-8: «Говорил о сильном обледенении»

Женщина в последний раз услышала голос любимого, когда судно шло на дозаправку. Супруга бортмеханика Владимира Билида, погибшего при крушении вертолёта Ми-8 в Карелии, рассказала о последнем телефонном разговоре.

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Комментарии
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Эльдар Алиев
🙏🙏🙏царство небесное 🫣
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19 час.
ЭА
Эльдар Алиев
🙏🙏🙏царство небесное 🫣жалко очень ребят
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19 час.

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