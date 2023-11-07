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Дело возбудили на мужчину, воткнувшего в знакомого вилы в Новосибирске

Дело возбудили на мужчину, воткнувшего в знакомого вилы в Новосибирске

Global Look Press/Alexander Legky Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено после нападения с сельскохозяйственными вилами на мужчину в Новосибирске, сообщили в региональном управлении СК.

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