Фигуристка Медведева призналась,что редко готовит дома

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что редко готовит дома своему мужу Ильдару Гайнутдинову, передает «КП Спорт».
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