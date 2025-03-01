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Захарова проиллюстрировала перепалку Трампа и Зеленского видео с Шариковым

Захарова проиллюстрировала перепалку Трампа и Зеленского видео с Шариковым

Перепалка главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в ходе прошедших накануне в Вашингтоне переговоров напомнила официальному представителю МИД Марии Захаровой фрагмент из фильма «Собачье сердце», который она разместила в своем Telegram-канале.

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