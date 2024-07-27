Мошенники создали новую схему кражи доступа к аккаунтам в Telegram. Об этом этом сообщает ТАСС. Как отмечается, с помощью одного лишь номера телефона цели они направляют множество запросов на получение кода подтверждения для входа в соцсеть, затем, используя фейковый аккаунт, напрямую предлагают жертве перейти по ссылке, чтобы повысить безопасность.