Допустимая норма: сколько арбуза можно съесть за один раз

Наступил сезон арбузов, которого все так ждали. Из года в год люди задаются вопросом: сколько можно съедать за раз это лакомство, чтобы не навредить организму? Как рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с изданием NEWS.
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