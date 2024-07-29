Допустимая норма: сколько арбуза можно съесть за один раз

Наступил сезон арбузов, которого все так ждали. Из года в год люди задаются вопросом: сколько можно съедать за раз это лакомство, чтобы не навредить организму? Как рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с изданием NEWS.