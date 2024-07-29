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Допустимая норма: сколько арбуза можно съесть за один раз

Допустимая норма: сколько арбуза можно съесть за один раз

Наступил сезон арбузов, которого все так ждали. Из года в год люди задаются вопросом: сколько можно съедать за раз это лакомство, чтобы не навредить организму? Как рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с изданием NEWS.

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