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Газета.ру

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Эксперт Позняк: массовый приезд на Украину мигрантов неизбежен

Эксперт Позняк: массовый приезд на Украину мигрантов неизбежен

Украина не избежит приезда мигрантов из Азии и Африки в страну после завершения конфликта. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований страны Алексей Позняк.

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