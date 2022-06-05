Юнармейцы Хабаровска примут участие в военно - спортивном конкурсе "Двойной удар"

Юнармейцы Хабаровска примут участие в военно - спортивном конкурсе "Двойной удар"

Участвуя в конкурсе, юнармейцы смогут получить необходимые навыки и умения в допризывной подготовке. .

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