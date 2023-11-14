Житель Тольятти на 6 лет отправился в колонию за порчу плакатов об СВО

ТОЛЬЯТТИ, 14 ноября, ФедералПресс. Как сообщила пресс-служба следственного управления по Самарской области, мужчина признан виновным в вандализме, дискредитации Вооруженных сил РФ и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.
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