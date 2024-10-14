Конкурс рисунков "Мои родители работают в полиции" завершился без победителей

В рамках подготовки к празднованию "Дня сотрудника правоохранительных органов" представители Общественного совета при УВД Центрального административного округа (ЦАО) провели мероприятие, посвященное конкурсу детского рисунка "Мои родители работают в полиции".
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